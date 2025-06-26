Vasilije Micic, Charlotte Hornets'a geri döndü

ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre, Hornets draft gecesi yaptığı çok parçalı bir takasla Sırp oyun kurucu Vasilije Micic'i kadrosuna yeniden kattı.

Charlotte, bu anlaşmada pivot Mark Williams'ı Phoenix'e gönderdi. Buna ek olarak 2025 Draftı'nın 29. sıradaki seçimi ve 2029 birinci tur draft hakkı da Hornets'a geçti. Suns, 29. sıradan UConn forveti Liam McNeeley'i seçti.

Micic, Phoenix formasıyla sadece beş maçta toplam 21 dakika süre almıştı. Takımın 8.1 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmaması beklenirken, bu takas son anda gerçekleşti.

Micic, sezonun ilk bölümünde Charlotte formasıyla 36 maça çıkmış ve 7.5 sayı, 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Özellikle Kızılyıldız, Fenerbahçe, Hapoel Tel Aviv ve Anadolu Efes'in Micic'e Avrupa'ya dönmesi halinde teklif yapmaya hazırlandığı biliniyordu. Ancak bu hamleyle Sırp yıldız NBA'de kalma eğiliminde olduğunu göstermiş oldu.

Charlotte ayrıca Duke çıkışlı Kon Knueppel'i 4. sıradan seçerek yeniden yapılanma sürecini sürdürdü. Phoenix ise boyalı alanda yaşadığı eksiklikleri Micic-Williams takasıyla telafi etmeye çalışıyor.

2029 birinci tur hakkı, Cleveland, Utah ve Minnesota arasında en kötü sırada olan seçim olacak ve ilk 5 koruması bulunuyor.