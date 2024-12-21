İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2024 Cumartesi / 20 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,2068
  • EURO
    36,7672
  • ALTIN
    2968.4
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Vasilije Micic'in performansı galibiyete yetmedi
Spor

Vasilije Micic'in performansı galibiyete yetmedi

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 108-98'lik galibiyetle ayrıldı. Hornets'te 20 sayı ile takımın en skorer ismi olan Vasilije Micic, bu sezonki en yüksek skoruna ulaşsa da mağlubiyeti önleyemedi.

21 Aralık 2024 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Vasilije Micic'in performansı galibiyete yetmedi
ABONE OL

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'i konuk etti. Ev sahibi ekip, sahadan 108-98'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Sixers derecesini 9-16'ya geliştirirken Hornets ise 28'inci maçında 21'inci mağlubiyetini aldı.

Sixers cephesinde 34 sayı – 9 asist ile oynayan Joel Embiid sahanın en skorer ismi olurken, Tyrese Maxey 23 sayı – 6 asist üretti. Kelly Oubre Jr da maçı 22 sayı – 5 ribaund ile tamamladı.

Hornets'te 20 sayı ile takımın en skorer ismi olan Vasilije Micic, bu sezonki en yüksek skoruna ulaşsa da mağlubiyeti önleyemedi. Miles Bridges 15 sayı – 7 ribaund üretirken Nick Richards da geceyi 10 sayı – 6 ribaund ile tamamladı.

Diğer maçlarda alınan skorlar şöyle:

Cleveland Cavaliers 124-101 Milwaukee Bucks

Miami Heat 97-104 Oklahoma City Thunder

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.