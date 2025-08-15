Transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle çalışmalarını sürdüren Süper Lig devlerinden Beşiktaş, dünyaca ünlü İngiliz kanadı İstanbul'a getiriyor. İşte o futbolcu...

160 MİLYONLUK KANAT: RAHEEM STERLİNG

Beşiktaş, Raheem Sterling transferinde gaza bastı. Bir yandan Jadon Sancho için girişimlerine devam eden siyah-beyazlılar, Sanhco transferinden istediğini alamazsa Raheem Sterling için kulübü Chelsea'ye teklif yapılacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Raheem Sterling'in de Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ve transferin uygun bir maliyetle bitebileceği belirtildi.

Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Raheem Sterling'in bir dönem piyasa değeri 160 milyon euroya kadar çıkmıştı.

ARSENAL GÜNLERİ

Geçen sezon Arsenal formasıyla 28 karşılaşmada boy gösteren Raheem Sterling, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sol ve sağ kanata görev yapabilen 30 yaşındaki Sterling'in şimdiki piyasa değeri ise 10 milyon civarında olarak gösteriliyor.