15 Ağustos 2025 Cuma
  • Ve 160 milyonluk yıldız İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
Ve 160 milyonluk yıldız İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasıyla birlikte takımlar kadrolarını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul devleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da transferde hız kesmiyor. Bu kapsamda, 160 milyonluk İngiliz yıldız İstanbul'a geliyor. İşte detaylar…

15 Ağustos 2025 Cuma 08:08
Transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu nedenle çalışmalarını sürdüren Süper Lig devlerinden Beşiktaş, dünyaca ünlü İngiliz kanadı İstanbul'a getiriyor. İşte o futbolcu...

160 MİLYONLUK KANAT: RAHEEM STERLİNG

Beşiktaş, Raheem Sterling transferinde gaza bastı. Bir yandan Jadon Sancho için girişimlerine devam eden siyah-beyazlılar, Sanhco transferinden istediğini alamazsa Raheem Sterling için kulübü Chelsea'ye teklif yapılacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, geçen sezonu Arsenal'de kiralık geçiren Raheem Sterling'in de Beşiktaş'a sıcak bakabileceği ve transferin uygun bir maliyetle bitebileceği belirtildi.

Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Raheem Sterling'in bir dönem piyasa değeri 160 milyon euroya kadar çıkmıştı.

ARSENAL GÜNLERİ

Geçen sezon Arsenal formasıyla 28 karşılaşmada boy gösteren Raheem Sterling, bu maçlarda 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sol ve sağ kanata görev yapabilen 30 yaşındaki Sterling'in şimdiki piyasa değeri ise 10 milyon civarında olarak gösteriliyor.

