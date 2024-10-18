Milli futbolcu Yunus Akgün, bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu iyi bir şekilde kullanarak sürpriz bir çıkış yakaladı.

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VARDI

Gösterdiği performans nedeniyle İtalya'dan bazı kulüplerin Yunus Akgün için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyordu. Ancak Okan Buruk, milli yıldız Yunus Akgün'ün takımda kalmasını istedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi 2026'nın haziran ayında bitecek olan Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi, oyuncuya 2 yıl daha teklif ederek toplamda 4 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapan yönetim, kesenin ağzını açtı. Oyuncuya yıllık 40 milyon liralık maaş teklif edildi.

4 GOLLÜK KATKI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta takımına 4 gollük katkı vererek ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu.

Star Gazetesi