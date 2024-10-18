İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2619
  • EURO
    37,2469
  • ALTIN
    2990.85
  • BIST100
    8951.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve 2 yıllık anlaşma tamam! Yunus Akgün resmen imzayı atıyor
Spor

Ve 2 yıllık anlaşma tamam! Yunus Akgün resmen imzayı atıyor

Yunus Akgün cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasının ardından Galatasaray'da aldığı süreleri iyi değerlendiren Yunus Akgün imzayı resmen atıyor. İşte detaylar…

18 Ekim 2024 Cuma 15:32 - Güncelleme:
Ve 2 yıllık anlaşma tamam! Yunus Akgün resmen imzayı atıyor
ABONE OL

Milli futbolcu Yunus Akgün, bu sezon Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılmasının ardından oluşan boşluğu iyi bir şekilde kullanarak sürpriz bir çıkış yakaladı.

AVRUPA'DAN DA TEKLİFLER VARDI

Gösterdiği performans nedeniyle İtalya'dan bazı kulüplerin Yunus Akgün için sarı kırmızılı kulübün kapısını çalması bekleniyordu. Ancak Okan Buruk, milli yıldız Yunus Akgün'ün takımda kalmasını istedi.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Sözleşmesi 2026'nın haziran ayında bitecek olan Yunus Akgün için Galatasaray yönetimi, oyuncuya 2 yıl daha teklif ederek toplamda 4 yıllık sözleşme önerdi. Ayrıca Yunus Akgün'ün maaşında iyileştirme yapan yönetim, kesenin ağzını açtı. Oyuncuya yıllık 40 milyon liralık maaş teklif edildi.

4 GOLLÜK KATKI

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maçta takımına 4 gollük katkı vererek ilk 11'in vazgeçilmezlerinden birisi oldu.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.