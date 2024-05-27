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Spor

Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Antonio Conte resmen açıklandı

Son olarak Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, göreve geri dönüyor. Antonio Conte'nin yeni adresi ise sürpriz oldu. İşte detaylar...

27 Mayıs 2024 Pazartesi 18:55 - Güncelleme:
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Antonio Conte resmen açıklandı
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Geçtiğimiz sene Tottenham'daki görevinde ayrılan Antonio Conte, 1 yıllık aranın ardından geri dönüyor. İtalyan teknik adamın ismi Fenerbahçe ile anılırken, yeni adresi duyuruldu.

ANTONIO CONTE YUVAYA DÖNÜYOR

Son olarak İngiliz ekibi Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte, sürpriz bir imza atıyor. Çizme basınının haberine göre; Serie A'da bu sezon hedeflerinden uzak kalan Napoli, Conte ile anlaştı. İtalyan ekibinin, tecrübeli teknik adama yıllık 6.5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme önerdiği belirtildi. 54 yaşındaki çalıştırıcı, bu teklife sıcak bakıyor. Önümüzdeki günlerde Napoli'nin Conte'yi duyurması bekleniyor.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe, teknik direktör arayışını hızlandırdı. Başkanlık seçimleri yaklaşırken Ali Koç'un teknik direktör adayının Antonio Conte olduğu iddia edilmişti.

LİG CANAVARI

İtalya Milli Takımı, Juventus, Inter ve Chelsea gibi devleri çalıştıran Conte; İngiltere Premier Lig şampiyonluğu ve 4 kez de İtalya Serie A şampiyonluğuna imza attı.

Star Gazetesi

  • Antonio Conte
  • Premier Lig
  • Teknik Direktör
  • Tottenham Hotspur

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