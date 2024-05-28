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Spor

Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Okay Yokuşlu Süper Lig devine imzayı atıyor

Okay Yokuşlu, iki sezondur forma giydiği Championship kariyerine veda etmeye hazırlanıyor. Milli orta sahanın yeni adresi bir kez daha Türkiye olacak. Okay Yokuşlu, Süper Lig devine imzayı atacak. İşte detaylar…

28 Mayıs 2024 Salı 19:51 - Güncelleme:
Ve 3 yıllık anlaşma tamam! Okay Yokuşlu Süper Lig devine imzayı atıyor
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Okay Yokuşlu, 2018 yazında Trabzonspor'a 6 milyon euro kazandırarak Celta Vigo'ya imza atmıştı. 6. yılını geride bıraktığı Avrupa serüveninde son iki sezonunu Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'da geçiren 30 yaşındaki orta saha, yeniden yuvaya dönüyor.

OKAY YOKUŞLU YENİDEN TRABZONSPOR'A

Trabzonspor, Okay Yokuşlu'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basınında yer alan haberde; Orta saha arayışında olan bordo mavililerin rotayı bir kez daha eski futbolcusuna çevirdiği aktarıldı. Sezonu üçüncü sırada bitiren ve Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Karadeniz ekibi, merkezini eski oyuncusuyla güçlendirecek. Trabzonspor'un, milli oyuncuya 3 yıllık kontrat önereceği ifade edildi.

WEST BROMWICH AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Haberin detaylarında West Bromwich'in Okay Yokuşlu'nun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Orta sahada sezonun en istikrarlı isimlerinden olan milli futbolcunun, takımda boşluğunu dolduracak başka bir isim olmadığına değinildi.

48 MAÇTA FORMA GİYDİ

West Bromwich Albion formasıyla bu sezon 48 maçta görev alan Okay Yokuşlu, skora 1 gol ve 1 asist ile katkı sağladı. 30 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro...

Star Gazetesi

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