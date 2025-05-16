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Spor

Ve 35 milyonluk kanat imzayı atıyor! Rayan Cherki 4 yıllığına “Tamam” dedi: Ezeli rakibe gidiyor

Rayan Cherki için sürpriz bir gelişme yaşandı. Daha önce Süper Lig devi Beşiktaş'la da yakından anılan kanat oyuncusu, herkesi ters köşe yapan bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. İşte Rayan Cherki transferine dair bütün ayrıntılar…

Star Gazetesi16 Mayıs 2025 Cuma 10:31 - Güncelleme:
Ve 35 milyonluk kanat imzayı atıyor! Rayan Cherki 4 yıllığına “Tamam” dedi: Ezeli rakibe gidiyor
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Rayan Cherki için sonunda beklenen oluyor. Ara transfer döneminde Süper Lig ile de anılan 21 yaşındaki Fransız yıldız, geleceği için kararını sonunda verdi. Kanatlardaki etkili performansıyla rakiplerine zor anlar yaşatan Lyon'lu oyuncunun bonservisi de belli oldu. İşte ayrıntılar...

RAYAN CHERKİ EZELİ RAKİBE HAYIRLI OLSUN

Lyon'da gösterdiği performansla Avrupa'yı peşine takan Rayan Cherki, yaz transfer döneminin açılmasıyla beklenmedik bir devin yolunu tutuyor.

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Everton'un gündeminde yer alan Cherki, bu kez İngiliz ekibinin ezeli rakibi Liverpool ile anılmaya başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberde; Ada ekibinin, Florian Wirtz transferinden vazgeçerek yönünü Rayan Cherki'ye çevirdiği aktarıldı.

Wirtz'e göre maliyetinin daha ucuz olduğu belirtilirken, Rayan Cherki ile 4 yıllık sözleşmenin imzalanabileceği kaydedildi.

Bu kapsamda Liverpool'un, pisaya değeri 35 milyon avro olan Rayan Cherki transferini sezon sonunda resmiyete dökmesi bekleniyor.

12 GOL, 19 ASİST

Rayan Cherki, bu sezon Lyon formasıyla toplamda 43 maçta görev aldı.

21 yaşındaki kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 19 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan mali zorluklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Lyon'un da, Rayan Cherki'yi elden çıkarması bekleniyor.

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