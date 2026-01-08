İSTANBUL 16°C / 3°C
Spor

Ve 4,5 yıllık imza atıldı! Fenerbahçe, Guendouzi'yi açıkladı

Fenerbahçe transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a getirdiği Matteo Guendouzi ile resmi anlaşmayı duyurdu. Fransız orta saha kendisini 4i5 yıllığına sarı lacivertli formaya bağlayan imzayı attı.

8 Ocak 2026 Perşembe 23:54
Ve 4,5 yıllık imza atıldı! Fenerbahçe, Guendouzi'yi açıkladı
ABONE OL

Fenerbahçe, yıldız futbolcu Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız orta saha, 6 numaralı formayı giyecek. Matteo Guendouzi, ilk açıklamasını da yaptı.

İşte Guendouzi'nin açıklamaları;

"Gerçekten çok gurur duyuyorum. Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada olmayı çok istedim. Bu yüzden gerçekten çok mutluyum, bu benim ve tüm ailem için büyük bir gün. Bu anın tadını çıkarıyorum. Umarım birlikte harika şeyler başaracağız."

"Öncelikle bu transferde emeği olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kolay bir süreç olmadı. Bende ilk duyduğum andan itibaren buraya gelmeyi çok istedim ve geldim. Çok gururluyum ve Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden biri, çok büyük bir tarihe sahip. Başkanımız da bana kulübümüzden, taraftarımızdan ve hedeflerimizden bahsetti. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Taraftarımızı ve yarattığı büyük atmosferi biliyorum, onların önünde ilk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Umarım hep birlikte burada zaferler, kupalar kazanırız."

