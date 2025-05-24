Tammy Abraham, Süper Lig devinin yeni golcüsü olabilir. Bu sezon Milan formasıyla istikrarlı bir görüntü çizen İngiliz forvet için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Buna göre takımdaki kiralık sözleşmesi sezon sonunda biten ve Milan ile bonservisi elinde olan Roma'nın da kadroda düşünmediği Abraham, İstanbul devinin yeni forveti olmaya hazırlanıyor.

TAMMY ABRAHAM BOMBASI

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için Tammy Abraham'ı gündemine aldı.

Siyah beyazlılar, Tammy Abraham transferini öncelikli olarak düşünürken, Abraham'ı Premier Lig'den tanıyan Ole Gunnar Solskjaer'in, onu Beşiktaş'a katılmaya ikna etmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

İtalyan basınındaki haberde; zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen gol atma yeteneğini koruyan Tammy Abraham'ın transfer ücretini düşürmek için Beşiktaş, Roma ile görüşmeye hazırlanıyor.

Öte yandan aynı haberde Tammy Abraham'ın, Roma'ya geri dönmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Tammy Abraham, bu sezon Milan formasıyla toplamda 45 resmi maçta görev aldı. İngiliz golcü bu karşılaşmalarda takımına 10 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Ayrıca Tammy Abraham, Chelsea'de forma giydiği dönemde 50 milyon euroluk bir piyasa değerine ulaşmıştı.