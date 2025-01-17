Abdülkadir Ömür, Hull City'den ayrılıyor. İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan genç oyuncu, dümeni yeniden Süper Lig'e kırdı. Buna göre sürpriz bir teklif gelirken, Abdülkadir Ömür'ün de kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNÜYOR

Abdülkadir Ömür, 1 yılın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen ekipler de Abdülkadir Ömür ile yakından ilgileniyor.

Buna göre Samsunspor ve Göztepe'nin, oyuncuyla temas halinde olduğu öne sürülürken, özellikle Karadeniz ekibinin Abdülkadir Ömür ile 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, transferde son aşamaya geçildiği iddia edildi.

Hull City formasıyla toplamda 21 maça çıkan Abdülkadir Ömür, şimdiye dek gol katkısı veremezken takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.