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  • Ve Abdülkadir Ömür geri dönüyor! 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Hayırlı olsun
Spor

Ve Abdülkadir Ömür geri dönüyor! 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Hayırlı olsun

Abdülkadir Ömür, geri dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezonun ortasında Championship ekiplerinden Hull City'nin yolunu tutan 25 yaşındaki orta saha, sonunda beklenen anlaşmaya imza atmak için geliyor. Buna göre Süper Lig ekibi transferi bitirme noktasına gelirken, Abdülkadir Ömür de bavullarını toplamaya başladı. İşte detaylar…

Star Gazetesi17 Ocak 2025 Cuma 07:42 - Güncelleme:
Ve Abdülkadir Ömür geri dönüyor! 2 yıllığına “Geliyorum” dedi: Hayırlı olsun
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Abdülkadir Ömür, Hull City'den ayrılıyor. İngiliz ekibinde umduğunu bulamayan genç oyuncu, dümeni yeniden Süper Lig'e kırdı. Buna göre sürpriz bir teklif gelirken, Abdülkadir Ömür'ün de kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtildi.

ABDÜLKADİR ÖMÜR DÖNÜYOR

Abdülkadir Ömür, 1 yılın ardından Süper Lig'e geri dönüyor. Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen ekipler de Abdülkadir Ömür ile yakından ilgileniyor.

Buna göre Samsunspor ve Göztepe'nin, oyuncuyla temas halinde olduğu öne sürülürken, özellikle Karadeniz ekibinin Abdülkadir Ömür ile 2 yıllık anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, transferde son aşamaya geçildiği iddia edildi.

Hull City formasıyla toplamda 21 maça çıkan Abdülkadir Ömür, şimdiye dek gol katkısı veremezken takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.

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