İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mayıs 2024 Salı / 21 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2021
  • EURO
    35,0477
  • ALTIN
    2426.21
  • BIST100
    10661.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Alex de Souza sonunda geliyor! Türkiye'ye iniş saati belli oldu
Spor

Ve Alex de Souza sonunda geliyor! Türkiye'ye iniş saati belli oldu

Alex de Souza, Türkiye'ye teknik direktör olarak geri dönüyor. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un anlaşmaya vardığı Alex de Souza'nın Türkiye'ye iniş saati belli oldu. İşte detaylar...

28 Mayıs 2024 Salı 09:58 - Güncelleme:
Ve Alex de Souza sonunda geliyor! Türkiye'ye iniş saati belli oldu
ABONE OL

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, göreve resmen başlıyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin Sergen Yalçın'ın yerine göreve başlayacağını açıkladığı Brezilyalı teknik direktör bu akşam (salı) Antalya'ya iniş yapacak.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU

Antalyaspor'un 2024-2025 sezonunda teknik direktörlük görevini yürütecek olan Alex de Souza'yı taşıyan uçak, saat 21.30'da Antalya'ya iniş yapacak.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Fenerbahçe'de formay giyen Alex de Souza, Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Alex de Souza'nın Antalyaspor'da yardımcılığını ise eski takım arkadaşı Mehmet Aurelio yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.