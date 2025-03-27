Alex de Souza, sonunda yuvaya geri dönüyor. Süper Lig'de sezona Antalyaspor'da başlayan sambacı antrenör, alınan kötü sonuçların ardından bu görevinden ayrılmıştı. Alex'in ülke basını da Fenerbahçeli eski yıldızın yeni adresini duyururken, o takım belli oldu.

ALEX DE SOUZA DÖNÜYOR

Brezilya basını COXAnautas'ta çıkan habere göre; Coritiba, eski efsane oyuncusu Alex de Souza'yı futbol direktörlüğü görevine getirmenin planlarını yapıyor.

Haberin detaylarında 47 yaşındaki i Brezilyalının soyunma odasına yakın olmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kapsamda Brezilya kulübünün, Alex de Souza'nın tecrübesinden faydalanarak futbol yapılanmasını yeniden inşa etmenin hesaplarını yaptığı vurgulandı.

ALEX'İN ANTALYASPOR KARNESİ

Alex de Souza, Süper Lig takımı Antalyaspor'da toplamda 21 maça çıktı.

47 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibiyle 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 1.43 puan ortalaması yakaladı.