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Spor

Ve Alexander Sörloth ''Evet'' dedi! Yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Alexander Sörloth için Juventus devreye girdi. İtalyan ekibinin Norveçli golcünün temsilcileriyle görüşmelere başladığı ve transfer için Atletico Madrid ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı iddia edildi.

HABER MERKEZİ6 Haziran 2026 Cumartesi 21:35 - Güncelleme:
Ve Alexander Sörloth ''Evet'' dedi! Yeni adresini duyurdular
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İsmi son dönemlerde sıkça Fenerbahçe ile anılan Atletico Madrid'in santrforu Alexander Sörloth hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınından Il Bianconero'nun haberine göre; Juventus, 30 yaşındaki başarılı forvetin temsilcileriyle transfer görüşmelerine başladı.

TRANSFER AN MESELESİ

Norveçli futbolcunun İtalya'da forma giyme fikrine sıcak bakmasından ötürü Juventus'a transfer olma konusunda onay verdiği öne sürüldü.

Öte yandan siyah-beyazlı kulübün, Sörloth'un bonservisine sahip olan Atletico Madrid ile yakın zamanda bonservis pazarlığına başlayacağı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2025/26 sezonunda İspanyol devi ile tüm kulvarlarda 54 maça çıkan ve 2816 dakika sahada kalan yıldız santrfor, 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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