Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, burda da başarılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, La Liga'da 10 kez ağları havalandırdı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Norveçli santrfor ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ALEXANDER SORLOTH İÇİN MANCHESTER UNITED DEVREDE

İspanyol basının iddiasına göre; İngiliz devi Manchester United yıldız golcü için harekete geçti. Sörloth'un ise bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Atletico Madrid'in de bu transfer için 50 milyon euro bedel istediği gelen bilgiler arasında. Madrid ekibi golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle transfer etmişti. İngiliz ekibinin golcü oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla şu ana kadar 50 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 20'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2145 dakika sahada kalan 29 yaşındaki yıldız golcü, 24 gol ve 2 asistle skora etki etti.