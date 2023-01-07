Ve Alexander Sörloth hayırlı olsun! Resmen imzayı atıyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile gündeme gelen Alexander Sörloth için transferde yeni bir gelişme yaşandı. Real Sociedad'ın sarı-lacivertlilerin istediği iddia edilen Alexander Sörloth'un bonservisini alacağı ileri sürüldü.

ALEXANDER SORLOTH İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Bu sezon şampiyonluk hasretini noktalamak isteyen Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet transferinin gündeme gelmesinin ardından sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth'u istediği ve temaslara başlandığı iddia edilmişti.

REAL SOCİEDAD'DAN ALEXANDER SORLOTH KARARI

İspanya basınında yer alan habere göre; Real Sociedad, kiralık olarak formasını giyen Alexander Sörloth'un bonservisini almak için harekete geçti. İspanyol ekibinin Leipzig ile temaslarına başladı ve ara transfer döneminde Norveçli golcünün bonservisini alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Alexander Sörloth, bu sezon Real Sociedad formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1385 dakika süre alan 27 yaşındaki Norveçli golcü, 9 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.