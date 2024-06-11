Ve Alexander Sörloth ile 3 yıllık anlaşma tamam! Takımın yeni golcüsü oldu

Bu sezon La Liga ekibi Villarreal'de gösterdiği performansla İspanya'ya damga vuran Alexander Sörloth, yaz transfer döneminin gözde isimlerinden birisi oldu. Yıldız oyuncu, La Liga'da 23 kez ağları havalandırdı ve gol krallığında ikinci oldu. Fenerbahçe dahil birçok kulüp Norveçli santrforun peşine düştü.

ALEXANDER SORLOTH ADIM ADIM İMZAYA

İspanyol basının iddiasına göre; Milan, Sevilla, Atletico Madrid ve Süper Lig'den Fenerbahçe, yıldız golcü için harekete geçti. Sörloth ise tercihini Atletico Madrid'den yana kullandı. Madrid ekibi ise, Villarreal ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Villarreal kapıyı 38 milyon eurodan açarken, bu transferin 35 milyon euroya biteceği aktarıldı. Atletico, Sörloth ile 3 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Kulüple de anlaşılmasının ardından transferi önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KARİYER SEZONLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Sörloth, kariyer sezonlarından birisini daha yaşıyor. Çıktığı 41 maçta 26 gol, 6 asistlik katkı sağlayan Norveçli yıldız, La Liga gol krallığında ikinci oldu.

Star Gazetesi