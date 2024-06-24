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Spor

Ve Alexander Sörloth ile 3 yıllık anlaşma tamam! Yılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

La Liga ekibi Vilarreal'de rüya gibi bir sezon geçiren Alexander Sörloth transfere hazırlanıyor. Alexander Sörloth'un yeni adresini resmen duyurdular. İşte detaylar...

24 Haziran 2024 Pazartesi 17:59 - Güncelleme:
Ve Alexander Sörloth ile 3 yıllık anlaşma tamam! Yılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
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İspanya La Liga'da geçtiğimiz sezon 23 golle gol krallığında ikinci sırada yer alan Alexander Sörloth, Avrupa devlerinin gözdesi oldu. Villarreal'in Norveçli forveti, birçok takımı peşine taktı. İspanyol medyası, Sörloth için sürpriz transfer gelişmesini duyurdu.

ALEXANDER SÖRLOTH'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

İspanya'da rüya gibi bir sezon geçiren Alexander Sörloth, La Liga devinin radarına girdi. Aktarılan haberlere göre; Atletico Madrid, Norveçli santrfor için 38 milyon euroyu gözden çıkardı. Villarreal ile görüşmelerde sona yaklaşan Madrid ekibi, yıldız golcüye 3 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. 28 yaşındaki forvetin, bu transfer sıcak baktığı belirtiliyor.

SÜPER LİG İDDİALARI SUYA DÜŞTÜ

Daha önce Süper Lig'de Trabzonspor'un formasını giymiş olan Sörloth için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia ediliyordu. İspanyol basını; yıldız forvetin Türkiye'ye dönmek istemediğini yazdı.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon 41 maçta forma giyen Norveçli futbolcu, 26 gol attı ve 6 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

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