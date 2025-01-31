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Spor

Ve Alexander Sörloth resmen dönüyor! Takımın yeni golcüsü olacak

Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, burda da başarılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, La Liga'da 10 kez ağları havalandırdı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Norveçli santrfor ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte Alexander Sörloth haberinin detayları...

Emre Sarı31 Ocak 2025 Cuma 20:29 - Güncelleme:
Ve Alexander Sörloth resmen dönüyor! Takımın yeni golcüsü olacak
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Sezon başında Villarreal'den Atletico Madrid'e transfer olan Alexander Sörloth, burda da başarılı grafiğini sürdürdü. Yıldız oyuncu, La Liga'da 10 kez ağları havalandırdı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelen Norveçli santrfor ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

ALEXANDER SORLOTH İÇİN MANCHESTER UNITED DEVREDE

İspanyol basının iddiasına göre; İngiliz devi Manchester United yıldız golcü için harekete geçti. Sörloth'un ise bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Atletico Madrid'in de bu transfer için 50 milyon euro bedel istediği gelen bilgiler arasında. Madrid ekibi golcü futbolcuyu yaz transfer döneminde 32 milyon euro bedelle transfer etmişti.

KARİYER SEZONLARINDAN BİRİNİ YAŞIYOR

Daha önce Trabzonspor forması da giyen Sörloth, geçen yıl kariyer sezonlarından birisini daha yaşadı. Villareal ile çıktığı 41 maçta 26 gol, 6 asistlik katkı sağlayan Norveçli yıldız, La Liga gol krallığında ikinci olmuştu.

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