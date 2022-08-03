Ve Ali Akman resmen imzalıyor! Kapıdan giriş yaptı

Ümit Milli Takımı futbolcusu Ali Akman Galatasaray için Türkiye'ye geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre 20 yaşındaki oyuncu Bursa'da Eintracht Frankfurt ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor. İki takımın anlaşması takdirinde Ali Akman bu sezon sarı kırmızılı formayı giyecek.

ALİ AKMAN'DA MUTLU SON

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman başarılı bir sezonu geride bırakmıştı. Bonservisinin bulunduğu Eintracht Frankfurt oyuncuyu bir sezon daha tecrübelenmesi için kiralık olarak göndermek istiyor. Galatasaray yerli bir golcü arayışındayken Ali Akman ile anlaşmaya vardı. Oyuncu imza için Türkiye'ye geldi.

ALİ AKMAN'IN HOLLANDA KARNESİ

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı. Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıkarken 6 gole imza attı. Genç yıldız kulübünde bir çok kez ayın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.