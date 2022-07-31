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  • Ve Ali Akman transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
Spor

Ve Ali Akman transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Galatasaray, Eintracht Frankfurt oyuncusu Ali Akman'ın transfer için Alman kulübü ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katacak. Ali Akman önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi31 Temmuz 2022 Pazar 18:06 - Güncelleme:
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Bursaspor'da yıldızı parlayan Ali Akman gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Bir çok kulüpten gelen transfer tekliflerini değerlendiren genç yıldız 2020-2021 sezonda Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu. Tecrübe kazanması için Alman ekibi Ali Akman'ı geçtiğimiz sezon NEC Nijmegen'e kiraladı. Hollanda'da başarılı bir sezonu geride bırakan 20 yaşındaki oyuncu bir sezon daha kiralık olarak tecrübe kazanmak istiyor.

ALİ AKMAN TRANSFERİ BİTTİ

20 yaşındaki oyuncu NEC Nijmegen'de sergilediği performans sonrası Eintracht Frankfurt'ta forma giymek istediğini söylemişti. Alman ekibi ise Ali Akman'ın Bundesliga için henüz hazır olmadığını belirtiyor. Kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanan Ali Akman için Bochum ve Fortuna Düsseldorf teklifte bulunmuştu. Galatasaray'ın devreye girmesiyle birlikte Ali Akman vitesi sarı kırmızılılara kırdı.

ALİ AKMAN İÇİN ÖZEL MADDE

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, Ali Akman'ı Galatasaray'a kiralarken en az 25 maçta forma giymesini özel madde olarak sözleşmeye koydurdu. Genç yıldız sarı kırmızılılarda sakatlık geçirmediği takdirde garanti forma giyecek.

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HOLLANDA KARNESİ

20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı. Ali Akman 21 kez ilk 11'de sahaya çıkarken 6 gole imza attı. Genç yıldız kulübünde bir çok kez ayın futbolcusu ödülünün de sahibi oldu.

Star Gazetesi

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