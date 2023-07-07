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Spor

Ve Ali Akman'ı resmen duyurdular! Bitti bu iş

Sezonu kiralık olarak Göztepe'de tamamlayan Ali Akman için karar verildi. Skor üretmekte zorluk yaşayan 21 yaşındaki genç santrafor Ali Akman, kulübü Eintracht Frankfurt tarafından satış listesine eklendi. İşte detaylar...

Star Gazetesi7 Temmuz 2023 Cuma 19:43 - Güncelleme:
Ve Ali Akman'ı resmen duyurdular! Bitti bu iş
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2022-2023 sezonunu İzmir ekibi Göztepe'de kiralık olarak tamamlayan 21 yaşındaki santrafor Ali Akman bonservisi elinde bulunan Eintracht Frankfurt'a geri döndü. Alman ekibi, istenilen performansı bir türlü veremeyen Ali Akman'ın satılmasına karar verdi.

1.50 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Ali Akman, 2021 yılında Eintracht Frankfurt'a 1.50 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Genç futbolcu Alman ekibine transfer olur olmaz NEC Nijmegen'e kiralandı. Hollanda ekibinde bir türlü istenilen performansı gösteremeyen santrafor Ali Akman bir sonraki sezonda İzmir ekibi Göztepe'ye kiralandı. TFF 1. Lig ekibinde de bir türlü skor üretemeyen oyuncu sezon sonunda bonservisi elinde bulunan Eintracht Frankfurt'a geri döndü.

ALMAN BASINI ALİ AKMAN AYRILIĞINI DUYURDU

Alman basınında yer alan haberlere göre; Gelecek sezon kadroda düşünülmeyen Ali Akman ile Eintracht Frankfurt yolları ayırmaya hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sezonu Göztepe'de tamamlayan 21 yaşındaki genç futbolcu Ali Akman 16 maçın yalnızca 6'sında ilk 11'de sahaya çıktı. 557 dakika oyunda kalan oyuncu skor katkısı sağlayamadı.

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