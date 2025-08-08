Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım sürerken, İstanbul devlerinde de transfer hareketliliği devam ediyor. Bununla birlikte sarı-lacivertlilerde Feyenoord maçından sonra kaleci transferi için harekete geçilirken, Ali Koç sürpriz bir ismi takıma kazandırıyor.

İRFAN CAN'A TEPKİLER

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynanan karşılaşmada İrfan Can Eğribayat'ın yediği goller sebebiyle eleştiri konusu olması, yönetimi harekete geçirdi.

Sarı-lacivertliler, rotasyonu daraltmak için Dominik Livakovic ile yolarını ayırmaya hazırlanırken bir süredir Galatasaray'la yakından anılan dünya devinin file bekçisini İstanbul'a getirmenin hesaplarını yapıyor. İşte o kaleci...

İNGİLTERE'DEN GELİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre, bir süredir Galatasaray'ın kaleci transferi için gündeminde olan Liverpool eldiveni Alisson, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Haberin detaylarında Jose Mourinho'nun, Brezilyalı kalecinin transferine onay verdiği ve yönetimin de bunun için harekete geçtiği aktarıldı.

Ayrıca taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde sonuca ulaştırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki Alisson, kişisel bir mesele nedeniyle kulübün Asya'daki hazırlık turundan ayrılmıştı.