Altay Bayındır 2023'ün yaz aylarında imza attığı Manchester United'da ikinci sezonunu geçirirken kendisiyle aynı dönemde transfer edilen Andre Onana' ile girdiği forma rekabetinden galip çıkamadı. Henüz 26 yaşında olan ve 1'inci kaleci olabileceği bir takımda forma giymek isteyen başarılı file bekçisi için sürpriz bir talip çıktı. İskoçya'nın köklü takımlarından Celtic, sezon sonu için hedefini Altay Bayındır olarak belirledi.

ALTAY BAYINDIR İSKOÇYA YOLCUSU

Gelecek sezon için kadrosunu uzun yıllar koruyabilecek bir isim arayışında olan İskoç ekibi Celtic'in Altay Bayındır ile ilgilendiği aktarıldı. Ada basınında yer alan haberlerde; Joe Hart'ın emekliliği sonrası kaleyi 1 yıllığına 38 yaşındaki Kasper Scheichel'a emanet eden yeşil beyazlı ekibin gelecek sezon formayı milli kaleciye vermek istediği belirtildi.

Celtic'in Altay Bayındır için Manchester United ile kısa zamanda görüşme yapması beklenirken oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif edeceği belirtildi.

DAHA ÖNCE DE İSTENMİŞTİ

Celtic'in geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Altay Bayındır ile ilgilendiği ancak transferin İskoç ekibine maliyetli gelmesi nedeniyle gerçekleşmediği öğrenildi. Öte yandan milli eldivenin adı Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı.

BU SEZON 2 MAÇ

Manchester United ile bu sezon 2 maçta kaleyi devralan Altay Bayındır bu karşılaşmaların 1'inde kalesini gole kapamayı başardı.

Star Gaztesi