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Spor

Ve Altay Bayındır için beklenen an geldi! Sahaya çıkıyor

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Milli kaleci takımının FA Cup'ta Newport ile oynayacağı mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

28 Ocak 2024 Pazar 19:26 - Güncelleme:
Ve Altay Bayındır için beklenen an geldi! Sahaya çıkıyor
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Yaz transfer döneminde dört sezon giydiği Fenerbahçe formasına veda ederek 5 milyon euro karşılığında Premier Lig devi Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır, yarım sezonluk bekleyişin ardından ilk forma heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Milli file bekçisi, FA Cup'ta oynanacak Newport mücadelesiyle ManU formasıyla tanışacak.

ALTAY BAYINDIR İLK KEZ MANU FORMASI GİYECEK

Manchester United'da eleştirilerin odağı olmasına rağmen kalede ilk tercih olan Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Kamerun Milli Takımı'nda bulunuyor. 27 yaşındaki kalecinin yokluğunda ilk kez FA Cup'ta Newport karşısında şans bulan olan Altay Bayındır, etkili bir performans göstererek kendini göstermeyi hedefleyecek. Karşılaşma bugün (Pazar) TSİ 19.30'da başlayacak

BİR GÜZEL HABER DE ARABİSTAN'DAN GELDİ

Andre Onana'nın yokluğunda kalede Altay Bayındır'ı soru işareti olarak gören İngiliz ekibi, eski oyuncusu David De Gea'yı gündemine almıştı. İspanyol kalecinin Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

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