Altay Bayındır için transferde oldukça çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Premier Lig ekibi Manchester United'da devam eden milli eldiven, takımda 2. kaleci konumuna düştü. İngiliz temsilcisi, Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanırken deneyimli file bekçisi de Süper Lig'e geri dönüyor.

ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ

Ara transfer döneminde kaleci transferi için düğmeye basan Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Altay Bayındır'a öncelik veriyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Altay'ın düzenli olarak forma giymek istediği ve bu nedenle ManU'dan ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Aynı haberlerde, United'ın da Altay Bayındır'a veda etmeyi planladığı, ocak ayında Senne Lammens'in yedeği olacak bir ikinci kaleci transferinin hedeflendiği belirtildi. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da listesinin ilk sırasında Altay Bayındır olduğu, başarılı eldivenin siyah-beyazlılara sıcak baktığı ifade edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Altay Bayındır'ın sezonun ikinci yarısından itibaren kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmesi bekleniyor.

İNGİLTERE GÜNLERİ

27 yaşındaki Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gören Altay, eylül ayındaki Brentford maçından sonra bir daha ilk 11 şansı elde edemedi.