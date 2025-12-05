İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5302
  • EURO
    49,6636
  • ALTIN
    5776.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Altay Bayındır İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
Spor

Ve Altay Bayındır İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun

Altay Bayındır cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Manchester United'da gözden çıkartılan milli file bekçisi, dümeni yeniden Türkiye'ye kırdı. Altay, ara transfer döneminde sürpriz bir imzaya hazırlanıyor. İşte Altay Bayındır'ın yeni takımı...

Star Gazetesi5 Aralık 2025 Cuma 10:22 - Güncelleme:
Ve Altay Bayındır İstanbul'a geliyor! Süper Lig devine hayırlı olsun
ABONE OL

Altay Bayındır için transferde oldukça çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Kariyerine Premier Lig ekibi Manchester United'da devam eden milli eldiven, takımda 2. kaleci konumuna düştü. İngiliz temsilcisi, Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanırken deneyimli file bekçisi de Süper Lig'e geri dönüyor.

ALTAY BAYINDIR SÜRPRİZİ

Ara transfer döneminde kaleci transferi için düğmeye basan Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Altay Bayındır'a öncelik veriyor. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Altay'ın düzenli olarak forma giymek istediği ve bu nedenle ManU'dan ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Aynı haberlerde, United'ın da Altay Bayındır'a veda etmeyi planladığı, ocak ayında Senne Lammens'in yedeği olacak bir ikinci kaleci transferinin hedeflendiği belirtildi. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Beşiktaş'ın da listesinin ilk sırasında Altay Bayındır olduğu, başarılı eldivenin siyah-beyazlılara sıcak baktığı ifade edildi.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı takdirde Altay Bayındır'ın sezonun ikinci yarısından itibaren kariyerine siyah-beyazlı takımda devam etmesi bekleniyor.

İNGİLTERE GÜNLERİ

27 yaşındaki Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla 6 resmi maçta görev yaptı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 11 gol gören Altay, eylül ayındaki Brentford maçından sonra bir daha ilk 11 şansı elde edemedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.