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Spor

Ve Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! İstanbul devi transferi bitirdi

Altay Bayındır, yeniden Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'den yolunu tuttuğu Manchester United'da umduğunu bulamayan milli eldiven, dümeni Türkiye'ye kırdı. Premier Lig ekibi de Altay ile yollarını ayırmak isterken transferde beklenen haber geldi. İşte Altay Bayındır haberinin detayları…

Star Gazetesi3 Mayıs 2025 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Ve Altay Bayındır Süper Lig'e geri dönüyor! İstanbul devi transferi bitirdi
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Altay Bayındır, Manchester United'da istediği forma süresini bir türlü elde edemedi. Andre Onana'nın isyan ettiren performansına rağmen Amorim tarafından pek fazla tercih edilmeyen milli eldiven de süre bulabileceği bir takım için arayışlara başlamıştı.

Bu kapsamda Süper Lig devi için sürpriz bir gelişme yaşandı.

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR

Daha önce Galatasaray'ın gündemine gelen Altay Bayındır, bu kez Beşiktaş ile dillendirilmeye başlandı.

Gelen haberlere göre Altay'ın, siyah beyazlı takıma önerildiği iddia edildi.

Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılma ihtimaline karşı Beşiktaş'ın, Mert Günok ile forma rekabetine girecek bir kaleci arayışında olduğu öne sürüldü.

Bu nedenle de Altay Bayındır ismi Beşiktaş'ın gündemine geldi. Henüz resmi bir anlaşma olmasa da milli file bekçisinin sezon sonunda Manchester United'dan ayrılması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United formasıyla sadece 7 maçta görev aldı. Milli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 12 gol görürken, 2 müsabakada da kalesini gole kapatmayı başardı.

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