Manchester United'da aradığını bulamayan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar'da yeterli süre bulamayan milli kaleci için sürpriz transfer gelişmesini duyurdular.

ALTAY BAYINDIR ADIM ADIN SÜPER LİG'E!

Aktarılan haberlere göre; Altay Bayındır, İngiliz devinden ayrılarak daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Yıldız file bekçisinin menajeri, yeni bir kulüp arayışı harekete geçti. Süper Lig'den birkaç ekip, 26 yaşındaki kaleci için devreye girdiği öğrenildi.

Milli eldivene, İskoçya ekiplerinden Celtic'in de talip olduğu belirtilirken, Altay'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. EURO 2024 sonrası transfer detaylarının netleşmesi bekleniyor.

90 DAKİKA SÜRE ALDI!

Kariyerinde yeni sayfa açmak için İngiltere'nin yolunu tutan Altay Bayındır'a teknik direktör Erik ten Hag, yalnızca 1 maçta kendisini gösterme şansı verdi. As kaleci Andre Onana'nın kötü performansına rağmen Altay'ın süre alamayışı tepki gördü.

Star Gazetesi