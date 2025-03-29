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Spor

Ve Altay Bayındır'ın geleceği belli oldu! Veda zamanı geldi

Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim, kötü geçen sezonun ardından kadroda köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında çıkan habere göre Portekizli hoca, on oyuncuyla yolları ayırmayı planlıyor. Üstelik bu listede Altay Bayındır da var. İşte detaylar...

Dış Basın29 Mart 2025 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Ve Altay Bayındır'ın geleceği belli oldu! Veda zamanı geldi
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Premier Lig'de 13. sıraya gerileyen ve hem FA Kupası hem de EFL Kupası'ndan elenen Manchester United, Avrupa Ligi zaferini son çare olarak görüyor. Amorim, başarısız sezonun ardından kadroyu sil baştan yenilemek istiyor.

İngiliz basınındaki habere göre; orta sahada Casemiro'nun geleceği belirsizken, Tyrell Malacia ve Altay Bayındır da daha fazla forma şansı bulmak için takımdan ayrılabilir.

Öte yandan Marcus Rashford ve Jadon Sancho'nun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Victor Lindelöf ve Christian Eriksen'e yeni sözleşme teklif edilmeyecek, Jonny Evans ve Tom Heaton ise emekliliğe hazırlanıyor. Amorim, "Bazen kalırsınız, bazen gitmeniz gerekir. Oyuncularıma karşı dürüstüm ve bazıları sezon sonunda ayrılacağını biliyor" diyerek, büyük değişimin sinyallerini verdi.

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