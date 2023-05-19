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Spor

Ve Anastasios Bakasetas hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi...

Anastasios Bakasetas için Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğunda kilit rol oynayan başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas sezon sonunda yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Mayıs 2023 Cuma 19:01 - Güncelleme:
Ve Anastasios Bakasetas hayırlı olsun! Yeni yılın ilk transferi...
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Transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'da hareketli günler yaşanıyor. 2021 yılında Alanyaspor'dan bordo-mavili ekibe transfer olan başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas için Karadeniz ekibi kararını verdi.

ANASTASİOS BAKASETAS İÇİN YENİ SÖZLEŞME YOLDA

29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas, Trabzonspor'a geldiği günden bu yana gösterdiği istikrarlı performans ile hem teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem de Naned Bjelica'nın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Geçen sezon alınan şampiyonlukta büyük katkısı olan Anastasios Bakasetas için Trabzonspor kararını verdi. Bordo-mavili ekip 29 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas ile sezon sonunda sözleşme yenilemeye hazırlanıyor.

ANASTASİOS BAKASETAS'IN GELECEĞİ NETLİK KAZANIYOR

Son iki sezonda oynadığı futbol ile birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken Anastasios Bakasetas'ı İtalyan kulüplerinin yanı sıra Alman ve Portekiz kulüpleri de yakından takip ediyor. Ancak sezon sonunda Avrupa'dan beklenen düzeyde bir teklif gelmemesi halinde Trabzonspor oyuncunun maaşında da iyileştirme yaparak sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Trabzonspor'da mutlu olan Anastasios Bakasetas'ın ise takımda kalmaya sıcak baktığı biliniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor forması ile 38 resmi maça çıkan başarılı futbolcu Anastasios Bakasetas 11 gol, 11 asistlik performans ile skora katkı sağladı.

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