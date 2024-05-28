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Spor

Ve Anderson Talisca geri dönüyor! Süper Lig devi transferi resmen bitirdi

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, sezon sonu kulüpten ayrılıyor. Süper Lig devi, Anderson Talisca için harekete geçti.

28 Mayıs 2024 Salı 18:42 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca geri dönüyor! Süper Lig devi transferi resmen bitirdi
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Ligi 99 puanla ikinci tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon için harekete geçti. Süper Lig'de şampiyonluk hedefi olan sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek istiyor. Yıldız oyuncularla takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Suudi Arabistan'a yöneldi.

ANDERSON TALISCA, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Anderson Talisca bulunuyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimlerde tekrar kazanması halinde, Süper Lig'de ipi göğüsleyecek bir kadro kurmayı hedefliyor. Ali Koç seçimi tekrar kazanırsa sportif direktör Mario Branco, Anderson Talisca için resmi temasa geçmeyi planlıyor. Talisca'nın da olası ayrılığında Süper Lig'e sıcak baktığı belirtiliyor.

AL NASSR BİLETİNİ KESTİ!

Suudi Arabistan ekibi, yaz transfer sezonunda Manchester City'nin yıldız oyuncusu Kevin De Bruyne'ı kadrosuna katmayı planlıyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, Talisca'nın ayrılığına sıcak bakılıyor.

SEZON KARNESİ

Sezonun yarısında sakatlanan Anderson Talisca, çıktığı 25 maçta 25 gol 4 asistlik perfomans sergiledi. Brezilyalı yıldızın 15 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.

Star Gazetesi

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