Ve Anderson Talisca resmen geri dönüyor! Tarih bile belli oldu

Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, 3 haftadır sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın yeşil sahalara geri dönüş tarihi belli oldu.

ANDERSON TALISCA SAKATLIĞIYLA KORKUTMUŞTU

Cristiano Ronaldo transferiyle büyük yankı uyandıran ve bu sezon şampiyonluğa koşan Al Nassr'da yıldız oyuncu Anderson Talisca'nın sakatlığı herkesi korkutmuştu. Talisca, tedavisi için ülkesi Brezilya'ya gitmiş ve sahalardan 3 hafta uzak kalmıştı.

SONUNDA GERİ DÖNÜYOR

Anderson Talisca'dan Al Nassr'a sevindiren haberi Suudi Arabistan basını verdi. Brezilyalı yıldızın Al Nassr'ın Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'nın çeyrek finalinde Abha ile karşılaşacağı maçın kadrosunda yer alacağı ve teknik direktör Rudi Garcia'nın forma vermesi halinde süre alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların 15'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1367 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 14 golle takımına katkıda bulundu.