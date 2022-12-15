Ve Anderson Talisca resmen geri dönüyor! Yılın transferi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira geçen yıl Corinthians'ı çalıştırmış ve yıl sonu buradan ayrılarak diğer bir Serie A takımı olan Flamengo ile anlaşmıştı. Yeni bir yapılanma süreci ile karşı karşıya olan Flamengo'da ise ilk hedef Brezilyalı on numara Anderson Talisca. Yeni yapılanma süreci içerisinde kilit bir rol oynayacak Anderson Talisca için Vitor Pereira'nın da biçtiği rol yıldız oyuncuyu bir hayli memnun ettiği iddia edildi.

ANDERSON TALİSCA DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Anderson Talisca Bahia'da parlayıp oradan Benfica'ya transfer olmuştu. Benfica'da ise pek istenileni veremeyen Anderson Talisca, Beşiktaş'a gelmiş ve burada hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratarak, büyük bir sıçrayıi yapmıştı. Herkes Premier Lig kulüpleri ile adını yan yana getirirken Talisca şok bir şekilde tercihini Çin piyasasından yana kullanmıştı. Buradan da Arabistan'ın yolunu tutan Talisca burada da istediğini bulamadı. Bir an önce ayrılmak istediği iddialar arasında yer alırken, Flamengo'nun teklifinede sıcak baktığı iddia edildi.

TAKIMI SENİN ÜZERİNE KURACAĞIM

Yeni bir yapılanma sürecine giren Flamengo'da, Vitor Pereira'nın oynatmak istediği kompakt futbolda Talisca'ya büyük bir rol düşeceği ve bunun neticesinde takımın onun üzerine kurulacağı iddia edildi.

Star Gazetesi