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Spor

Ve Anderson Talisca resmen Süper Lig devinde! Sürpriz ayrılık sonrası yılın transferi...

Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanan Anderson Talisca, Süper Lig'e geri dönüyor. Beşiktaş, sürpriz ayrılık sonrası Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmayı planlıyor. İşte Anderson Talisca transferinin detayları...

20 Ağustos 2024 Salı 19:58 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca resmen Süper Lig devinde! Sürpriz ayrılık sonrası yılın transferi...
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Sezona iyi başlangıç yapan Beşiktaş, ligde ve Avrupa'da önemli başarılar elde etmek istiyor. Bu sezon Süper Lig kupasını kaldırmayı hedefleyen siyah beyazlılar, transfer düğmesine bastı. Birçok yıldızı kadrosuna katan Kara Kartal, sürpriz bir ayrılık sonrası ses getirecek bir transfere hazırlanıyor.

ERNEST MUÇI ADA YOLCUSU

Edinilen bilgilere göre; Beşiktaş, geçtiğimiz sezon ortasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi ile yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Genç oyuncuya, Premier Lig ekiplerinden ilgi bulunuyor.

ANDERSON TALISCA BOMBASI

Beşiktaş, Arnavut oyuncu ile yolların ayrılması halinde o bölgeyi yıldız bir isimle doldurmayı planlıyor. Siyah beyazlılar, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da forma giyen eski oyuncusu Anderson Talisca'yı gündemine aldı. Breziyalı yıldızın da Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Şartlarda anlaşılması halinde Talisca'nın Beşiktaş'ta forma giymesi bekleniyor.

Star Gazetesi

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