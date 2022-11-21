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Spor

Ve Anderson Talisca, Süper Lig'e geri dönüyor! Maaşı bile belli oldu

Anderson Talisca için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da mutsuz olduğu belirtilen Anderson Talisca için Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

21 Kasım 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca, Süper Lig'e geri dönüyor! Maaşı bile belli oldu
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Beşiktaş için Anderson Talisca ismi yeniden gündemde. Ara transfer döneminde eksiklerini tamamlamak isteyen Şenol Güneş'in ekibinden Anderson Talisca için sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

ANDERSON TALISCA, ARABİSTAN'DA MUTSUZ

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Brezilyalı yıldız oyuncunun ara transfer döneminde gelecek olan teklifleri bekliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN ANDERSON TALISCA HAMLESİ

Anderson Talisca için Beşiktaş harekete geçti. Siyah-beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş'in de onayladığı Anderson Talisca'yı ocakta kadrosuna katmak istediği ve oyuncuya 3 milyon euro maaş önerdiği iddia edildi.

KARTAL'A SICAK BAKIYOR

Arap ekibi Al Nassr'da mutsuz olan Anderson Talisca'nın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al Nassr formasıyla 6 resmi maça çıkan Anderson Talisca, bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 539 dakika süre aldı. 28 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 5 golle skora etki etti.

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