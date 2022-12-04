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Spor

Ve Anderson Talisca transferi bitti! Resmen açıklandı

Anderson Talisca için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Al-Nassr'dan ayrılığı gündemde olan ve adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca için resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

4 Aralık 2022 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca transferi bitti! Resmen açıklandı
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Transferde adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca için resmi açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Al Nassr'da forma giyen Anderson Talica için açıklama yaptı.

ANDERSON TALISCA BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr'da mutsuz olduğu ve ayrılık ihtimalinin yüksek olduğu iddia edilen Anderson Talisca eski takımı Beşiktaş ile gündeme geldi. Siyah-beyazlıların eski yıldızı için harekete geçtiği ileri sürülmüştü.

BEŞİKTAŞ'TAN ANDERSON TALISCA AÇIKLAMASI

TRT Spor'da gündeme dair soruları cevaplayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer hakkında da konuştu. Anderson Talisca iddialarına değinen Çebi, "Talisca'nın gelme ihtimali yok, böyle bir çalışma yok." ifadelerini kullanarak transfer iddialarına noktayı koydu.

TALISCA'NIN AL-NASSR KARNESİ

Anderson Talisca bu sezon Al-Nassr formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların hepsinde ilk 11'de yer alan ve toplam 539 dakika süre alan Brezilyalı yıldız oyuncu, 5 golle takımına katkıda bulundu.

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