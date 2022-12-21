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Spor

Ve Anderson Talisca transferi bitti! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ın eski 10 numarası Anderson Talisca'nın ismi bir süredir Türk kulüpleri ile anılıyordu. Al-Nassr'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönmek istemediği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi21 Aralık 2022 Çarşamba 21:50 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca transferi bitti! Resmen açıklandı
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Bir dönem Beşiktaş'ın formasını terletmiş olan Anderson Talisca'nın Al-Nassr kulübünde mutsuz olduğu ve kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi. Bu gelişmeler doğrultusunda birçok yerden transfer teklifi alan yetenekli oyuncunun Türk kulüpleri ile de adı anılmaya başlanmıştı.

ANDERSON TALİSCA TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEMİYOR

Beşiktaş forması ile yıldızını parlatan Brezilyalı oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de gösterdiği performans ile birçok Avrupa Kulübünü peşine takmayı başarmıştı. Premier Lig ve Serie A gibi majör liglerden teklif alan Anderson Talisca tercihini Çin ekibi GZ Evergrande'den yana kullanmıştı. 20 milyon gibi yüksek bir ücretle Çin'e transfer olan Talisca bekleneni verememişti. Buradan da Arbistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan yetenekli oyuncu burada da istediğini bulamamıştı.

EN GÜÇLÜ ADAY FLAMENGO

Takımdan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı oyuncunun ise yeni adresi merak konusu oldu. Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Flamengo'da ise teknik ekibin ilk isteği Anderson Talisca oldu. Porekizli hocanın oyun anlayışı için en uygun isimlerden biri olan Talisca'nın da ülkesine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Star Gazetesi

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