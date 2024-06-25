Süper Lig ekiplerine transfer müjdesi Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın bileti kesildi. Alınan kararda Cristiano Ronaldo'nun etkisi büyük oldu.

ANDERSON TALISCA'YA 'RONALDO' DARBESİ

Suudi basını, Al Nassr'ın Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istediğini duyurdu. Aktarılan haberlere göre; O bölgeye yıldız bir isim katmak isteyen Suudi ekibi, tecrübeli oyuncunun biletini kesti. Brezilyalı yıldızın yedek kalmak istemediği ve Cristiano Ronaldo ile saha içinde uyumlu olmadığı yazıldı. Bu sebeple Suudi ekibi, tecrübeli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Beklenen teklifin gelmediği takdirde, Talisca'nın takımda kalacağı belirtildi.

SÜPER LİG TAKİBİ!

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Anderson Talisca'yı yakın takibi aldığı öne sürülüyor. İki ekip, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Al-Nassr, Brezilyalı oyuncunun bonservisinde indirime gitmesi halinde Süper Lig devleri, transfer için harekete geçecek.

Star Gazetesi