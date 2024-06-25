İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2024 Salı / 19 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,95
  • EURO
    35,3352
  • ALTIN
    2455.4
  • BIST100
    10680
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Anderson Talisca transferi resmen bitti! Cristiano Ronaldo darbesi: Bileti kesildi...
Spor

Ve Anderson Talisca transferi resmen bitti! Cristiano Ronaldo darbesi: Bileti kesildi...

Kariyerini Suudi Arabistan'da sürdüren Anderson Talisca için ayrılık oldukça yakın. Suudi basını, Anderson Talisca için sürpriz gelişmeyi duyurdu. Haberde, Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti.

25 Haziran 2024 Salı 20:05 - Güncelleme:
Ve Anderson Talisca transferi resmen bitti! Cristiano Ronaldo darbesi: Bileti kesildi...
ABONE OL

Süper Lig ekiplerine transfer müjdesi Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi ekibi Al-Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'nın bileti kesildi. Alınan kararda Cristiano Ronaldo'nun etkisi büyük oldu.

ANDERSON TALISCA'YA 'RONALDO' DARBESİ

Suudi basını, Al Nassr'ın Anderson Talisca ile yollarını ayırmak istediğini duyurdu. Aktarılan haberlere göre; O bölgeye yıldız bir isim katmak isteyen Suudi ekibi, tecrübeli oyuncunun biletini kesti. Brezilyalı yıldızın yedek kalmak istemediği ve Cristiano Ronaldo ile saha içinde uyumlu olmadığı yazıldı. Bu sebeple Suudi ekibi, tecrübeli futbolcu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Beklenen teklifin gelmediği takdirde, Talisca'nın takımda kalacağı belirtildi.

SÜPER LİG TAKİBİ!

Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Anderson Talisca'yı yakın takibi aldığı öne sürülüyor. İki ekip, yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Al-Nassr, Brezilyalı oyuncunun bonservisinde indirime gitmesi halinde Süper Lig devleri, transfer için harekete geçecek.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.