Sol beki Renan Lodi'yi 25 milyon euro karşılığında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderen Olimpik Marsilya, transferde rotasını Angelino'ya çevirdi.

İLK İKİ ADAY PAHALI ÇIKTI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Olimpik Marsilya, öncelikle rotasını Nantes'tan Quentin Merlin'e çevirdi. Merlin için Nantes 15 milyon euro istedi. İkinci adres Rennes oldu. Adrien Truffert için Rennes ile temasa geçen Marsilya, bu kez de 20 milyon euro cevabını aldı.

MARSİLYA TAPUSUYLA ALACAK

Daha uygun fiyatlı bir bek arayan Marsilya'ya Angelino önerildi ve Fransız ekibi bu öneriye sıcak baktı. Angelino'yu bonservisiyle almak isteyen Marsilya'ya RB Leipzig de yeşil ışık yaktı.

MARSİLYA VE ANGELINO MASADA

Bu gelişmeler üzerine Marsilya, Angelino ile temasa geçti. Kısa süre içerisinde bu temaslardan da bir sonuç çıkacağı ve transferin buna göre şekilleneceği kaydedildi.

GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI

Galatasaray'ın sezon başında 20 maç oynaması durumunda 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık kattığı Angelino, şu ana kadar 19 maçta oynadı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.