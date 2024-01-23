İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2024 Salı / 13 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2801
  • EURO
    32,9491
  • ALTIN
    1971.95
  • BIST100
    8051.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Angelino sonunda gidiyor! Yeni adresi belli oldu
Spor

Ve Angelino sonunda gidiyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'da Angelino için yolun sonu gözüktü. Sarı-kırmızılılarda bir türlü beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncu Angelino'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

23 Ocak 2024 Salı 13:14 - Güncelleme:
Ve Angelino sonunda gidiyor! Yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Sol beki Renan Lodi'yi 25 milyon euro karşılığında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e gönderen Olimpik Marsilya, transferde rotasını Angelino'ya çevirdi.

İLK İKİ ADAY PAHALI ÇIKTI

L'Equipe'te yer alan habere göre; Olimpik Marsilya, öncelikle rotasını Nantes'tan Quentin Merlin'e çevirdi. Merlin için Nantes 15 milyon euro istedi. İkinci adres Rennes oldu. Adrien Truffert için Rennes ile temasa geçen Marsilya, bu kez de 20 milyon euro cevabını aldı.

MARSİLYA TAPUSUYLA ALACAK

Daha uygun fiyatlı bir bek arayan Marsilya'ya Angelino önerildi ve Fransız ekibi bu öneriye sıcak baktı. Angelino'yu bonservisiyle almak isteyen Marsilya'ya RB Leipzig de yeşil ışık yaktı.

MARSİLYA VE ANGELINO MASADA

Bu gelişmeler üzerine Marsilya, Angelino ile temasa geçti. Kısa süre içerisinde bu temaslardan da bir sonuç çıkacağı ve transferin buna göre şekilleneceği kaydedildi.

GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI

Galatasaray'ın sezon başında 20 maç oynaması durumunda 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna kiralık kattığı Angelino, şu ana kadar 19 maçta oynadı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.