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Spor

Ve anlaşma resmen sağlandı! Berke Özer 'Geliyorum' dedi

Galatasaray'da geleceği merak edilen Muslera için karar verildi. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı kaleci ile sezon sonu yollarını ayıracak. Aslan'ın gündeminde ise ilk sırada Berke Özer olduğu öğrenildi. Eyüpspor ise milli kalecinin bonservisini belirledi. İşte Berke Özer haberinin detayları...

Emre Sarı11 Nisan 2025 Cuma 18:15 - Güncelleme:
Ve anlaşma resmen sağlandı! Berke Özer 'Geliyorum' dedi
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Galatasaray'da akıbeti merak edilen Muslera'nın geleceği belli oldu. Sarı-kırmızılı takım Uruguaylı kaleci ile sezon sonu yollarını ayırma kararı aldı. Tecrübeli file bekçisi ise ülkesine dönmenin planlarını yapıyor. Galatasaray ise yeni kaleci için arayışlarını hızlandırdı. Yerli ve yabancı adaylar üzerinde ise çalışmalar sürüyor. Aslan'ın en çok istediği isim ise Berke Özer olduğu öğrenildi. Eyüpspor ise milli kalecinin bonservisini belirledi. Berke Özer de Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, devlerin gündeminde olan Berke Özer'in bonservisini açıkladı.

Buna göre İstanbul ekibinin, oyuncu için 10 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, transferde de sona gelindi.

BERKE ÖZER ASLAN OLUYOR

Galatasaray'ın, Berke Özer'in transferi konusunda sona yaklaştığı aktarılırken, sarı kırmızılıların, Ahmed Kutucu'dan sonra Berke Özer'i de sezon sonunda kadrosuna katmaya en yakın takım olduğu ileri sürüldü.

Muslera'nın sezon sonunda Galatasaray'a veda etmesi beklenirken; Aslan, kale bölgesinde oluşacak boşluğu Berke Özer ile dolduracak.

Gelen bilgilere göre Berke Özer'in de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı ve önümüzdeki sezondan itibaren Cimbom'un as kalecisi olmaya hazırlandığı kaydedildi.

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