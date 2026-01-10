Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba'dan sonra bir bombayı daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta'da forma giyen Nijeryalı golcü Ademola Lookman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4,5 YILLIK ANLAŞMA

Sport Mediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona geldi.

Tarafların 9 milyon euro maaş karşılığında 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Ademola Lookman'ın kulübü Atalanta ile son pazarlıklara devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.