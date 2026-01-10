İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2026 Cumartesi / 22 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve anlaşma sağlandı! Ademola Lookman transferi bitiyor
Spor

Ve anlaşma sağlandı! Ademola Lookman transferi bitiyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı golcüyle 4,5 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ10 Ocak 2026 Cumartesi 09:31 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Ademola Lookman transferi bitiyor
ABONE OL

Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ve Anthony Musaba'dan sonra bir bombayı daha patlatıyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta'da forma giyen Nijeryalı golcü Ademola Lookman'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

4,5 YILLIK ANLAŞMA

Sport Mediaset'in haberine göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona geldi.

Tarafların 9 milyon euro maaş karşılığında 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Ademola Lookman'ın kulübü Atalanta ile son pazarlıklara devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde resmiyete döküleceği bildirildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Ademola Lookman bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta görev yaptı. 28 yaşındaki Nijeryalı forvet, bu karşılaşmalarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Çatışmalar şiddetlendi: Ukrayna hedeflerine peş peşe saldırı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.