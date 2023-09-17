Ermenistan beraberliği sonrası Japonya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'u göndermek için çalışmalara başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre, Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

Montella'nın kısa süre içerisinde kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

MONTELLA'NIN KARİYERİ

49 yaşındaki Vincenzo Montella, kariyerinde; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

İtalyan teknik adam, Eylül 2021-Haziran 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştırdı. Akdeniz ekibi, Montella yönetiminde 69 Süper Lig maçında 33 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.