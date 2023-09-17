İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2023 Pazar / 3 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9947
  • EURO
    28,8849
  • ALTIN
    1669.39
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve anlaşma sağlandı! Milli Takım'ın yeni teknik direktörü: Vincenzo Montella
Spor

Ve anlaşma sağlandı! Milli Takım'ın yeni teknik direktörü: Vincenzo Montella

Stefan Kuntz'un A Milli Futbol Takımı'nın başında aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevi için birçok isim dile getirildi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un eski çalıştırıcısı Vincenzo Montella ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fanatik17 Eylül 2023 Pazar 14:39 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Milli Takım'ın yeni teknik direktörü: Vincenzo Montella
ABONE OL

Ermenistan beraberliği sonrası Japonya karşısında alınan mağlubiyetin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz'u göndermek için çalışmalara başlamıştı.

Fanatik'in haberine göre, Milli Takım'ın yeni teknik direktörlüğü için Türkiye Futbol Federasyonu, geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

Montella'nın kısa süre içerisinde kısa sürede resmi olarak açıklanması bekleniyor.

MONTELLA'NIN KARİYERİ

49 yaşındaki Vincenzo Montella, kariyerinde; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'u çalıştırdı.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

İtalyan teknik adam, Eylül 2021-Haziran 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştırdı. Akdeniz ekibi, Montella yönetiminde 69 Süper Lig maçında 33 galibiyet, 17 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

  • Vincenzo Montella
  • A Milli Futbol Takımı
  • teknik direktör

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.