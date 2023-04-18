Ve anlaşma sağlandı! Nenad Bjelica ile el sıkışıldı

Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı.
Başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından iki yılık kontrat üzerinde el sıkışıldı.
51 yaşındaki Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.
Nenad Bjelica bu akşam Trabzon'a gidecek, çarşamba günü antrenmana çıkacak.
Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.
Hırvat hoca daha önce FC Kärnten, FC Lustenau, WAC - St. Andrä, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve NK Osijek takımlarını çalıştırdı.