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Spor

Ve anlaşma sağlandı! Nenad Bjelica ile el sıkışıldı

Trabzonspor'un İstanbul'a davet ettiği Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağlandı.

SporX18 Nisan 2023 Salı 15:30 - Güncelleme:
Ve anlaşma sağlandı! Nenad Bjelica ile el sıkışıldı
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Trabzonspor, İstanbul'a getirdiği teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşma sağladı.

Başkan Ertuğrul Doğan, Hırvat teknik adamla yaptığı görüşmenin ardından iki yılık kontrat üzerinde el sıkışıldı.

51 yaşındaki Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan yıllık 1,3 milyon euro maaş alacak.

Nenad Bjelica bu akşam Trabzon'a gidecek, çarşamba günü antrenmana çıkacak.

Hırvat çalıştırıcı, evraklarının yetişmesi durumunda perşembe günkü Sivasspor maçında takımın başında yer alacak.

Hırvat hoca daha önce FC Kärnten, FC Lustenau, WAC - St. Andrä, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Poznan, Dinamo Zagreb ve NK Osijek takımlarını çalıştırdı.

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