Ve anlaşma tamam! Anthony Nwakaeme transferi resmen bitti

Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme için yeni bir gelişme yaşandı. Al Faya'da forma giyen ve uzun süredir Süper Lig ekipleriyle gündeme gelen Anthony Nwakaeme, takımıyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ANTHONY NWAKAEME İÇİN SÜPER LİG İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Trabzonspor'da şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, yazın takımdan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al Fayha'ya imzayı atmıştı. Ancak daha sonrasında Arap ekibinde mutsuz olduğu iddia edilen Nijeryalı yıldız, yeniden Süper Lig ekipleriyle gündeme geldi.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sabah'ta yer alan habere göre; Al Fayha'da mutlu olan Anthony Nwakaeme, yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sözleşmesi 2024 yazında bitecek olan Nijeryalı yıldız, Arap ekibiyle 2.5 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Kariyerinin son imzasını atacak olan Nwakaeme, futbolu Al Fayha'da bırakacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al Fayha formasıyla şu ana kadar 15 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1107 dakika süre alan 33 yaşındaki Nijeryalı yıldız, 6 gol ve 3 asistle skora etki etti.