Ve anlaşma tamam! Çağlar Söyüncü resmen imzalıyor: Tarihe geçecek rakam

Leicester City'nin satışına izin verdiği Çağlar Söyüncü'nün bu yaz takımdan ayrılması bekleniyordu. La Liga devi Real Madrid'in Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardığı ve transferin 45 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşeceği öne sürüldü.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, REAL MADRİD'LE ANLAŞMAYA VARDI

İngiltere basınında yer alan habere göre; Leicester City'nin 1 yıl sözleşmesi kalan ve satarak bonservis geliri elde etmek istediği Çağlar Söyüncü, Real Madrid ile anlaşmaya vardı. İspanyol ekibi milli oyuncunun takımı Leicester City ile pazarlıkta sona geldi.

RAKAM BELLİ OLDU

Haberde, İspanyol ekibinin Çağlar Söyüncü için Leicester City'e 45 milyon euro ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

TARİHE GEÇECEK

Çağlar Söyüncü'nün transferinin 45 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde bonservisi 39.6 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu'nu geride bırakarak bonservisi en yüksek olan Türk futbolcu olacak.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla 41 resmi maçın 40'ında ilk 11'de yer aldı. 26 yaşındaki milli savunmacı, bu karşılaşmalarda 1 golle takımına katkıda bulundu.