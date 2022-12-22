Ve Anthony Nwakaeme geliyor! Bitti bu iş, transfer hayırlı olsun

Dünya Kupası arasıyla liglere verilen aranın sonlanması ile birlikte kulüpler hazırlıklarını tamamladı ve dümeni ocak ayı transfer dönemine kırdı. Transderde en büyük aday ise Anthony Nwakaeme. Valerian Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş, Fransız hocanın talepleri doğrultusunda bir kadro oluşturmuş ve onun oyun yapısına göre olan oyuncular almıştı. Fakat Valerian Ismael henüz devre arası gelmeden kovulmuş ve onun yerine çok daha farklı bir oyun tarzı olan Şenol Güneş getirlimişti. Şenol Güneş ise elinde ki oyuncu kadrosu ile kendini en azından ocak ayına atmayı planlamış ve bu dönemde yeni transferler ile kadrosunu güçlenrimeyi hedeflemişti. Bu durum neticesinde yönetime bir rapor veren Şenol Güneş'in liste başı isminin Anthony Nwakaeme olduğu öğrenildi.

ANTHONY NWAKAEME TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Trabzonspor forması ile müthiş bir performans ortaya koyan Nijeryalı oyuncu herkesi kendine hayran bırakmıştı. Trabzonspor'un yükseliş döneminin en önemli oyuncularından biri olan Anthony Nwakaeme, bordo mavili forma ile şampiyonluk sezonunda 13 gol ve 10 asistlik performans ile lige damga vurmuştu. Trabzonspor forması altında bir Süper Lig şampiyonluğu, bir Süper Kupa şampiyonluğu ve bir de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Yeni sezona başlarken maaş konusu yüzünden bordo mavili ekip ile sorun yaşamış ve Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fahya'ya bedelsiz olarak transfer olmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ KANAT TAKVİYESİ İSTİYOR

Kendi oyun yapısnı oluşturmak isteyen tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, önceliğini kanat takviyesine vermek istiyor. Böylece takımın üretkenlik sorunun çözüleceğini düşünen deneyimli hoca, yönetimden transfere ayrılacak olan bütçenin büyük bir kısmının kanat transferine aktarılmasını istediği iddia ediliyor.

Star Gazetesi