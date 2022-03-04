Ve Anthony Nwakaeme'den müjdeli haber geldi! Trabzonsporluların gözü kulağı bu haberdeydi

Star Gazetesi 4 Mart 2022 Cuma 00:34 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 02:24

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından olan bordo-mavili ekipte Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalanması taraftarların uzun zamandır beklediği bir haberdi.

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ANTHONY NWAKAEME İLE 2+1 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Trabzonspor'da performansıyla büyük beğeni toplayan Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme görüşmelerinin uzaması akıllarda soru işaretlerinin oluşmasına neden olmuştu.

Bordo-mavili takımda yıllık 1.5 milyon euro kazanan Nwakeme, Trabzonspor ile bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 2.5 milyon euro maaş konusunda anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun sözleşme süresi 2+1 yıl olacak.



TARAFTAR ÇOK İSTEMİŞTİ

Nwakaeme ile yeni sözleşme imzalanması için bordo-mavili taraftarlar uzun süredir yönetime baskı yapıyordu. Nijeryalı oyuncu bu sezon bordo-mavili formayla sergilediği performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

ANTHONY NWAKAEME'NİN PERFORMANSI

2018 yazında İsrail ekiplerinden Hapoel Be'er Sheva'dan transfer edilen 32 yaşındaki hücumcu, bu sezon 25 maçın 24'ünde ilk 11'de yer aldı. Nwakaeme, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 9 asistle takımına büyük katkı sağladı.