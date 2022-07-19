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Spor

Ve Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi resmen belli oldu! Bitti bu iş

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan sonraki adresi merak konusuydu. Adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile de anılan Anthony Nwakaeme'ye Championship ekibi Hull City'nin teklifte bulunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi19 Temmuz 2022 Salı 22:14 - Güncelleme:
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Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra adı son olarak Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme için Hull City devreye girdi. İngiliz ekibinin Anthony Nwakaeme'ye teklifte bulunduğu ve Nijeryalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

ANTHONY NWAKAEME'YE HULL CITY'DEN TEKLİF

İngiltere basınından Hulldailymail'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Anthony Nwakaeme için devreye girdi. Ada ekibi Nijeryalı hücumcuya teklifini yaptı.

KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Haberde, Anthony Nwakaeme'nin Hull City'den gelen teklife sıcak baktığı, karar vermek için süre istediği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2708 dakika süre aldı. 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asitle takımına katkıda bulundu.

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