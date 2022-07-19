Ve Anthony Nwakaeme'nin yeni adresi resmen belli oldu! Bitti bu iş

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra adı son olarak Galatasaray ile anılan Anthony Nwakaeme için Hull City devreye girdi. İngiliz ekibinin Anthony Nwakaeme'ye teklifte bulunduğu ve Nijeryalı oyuncunun bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

ANTHONY NWAKAEME'YE HULL CITY'DEN TEKLİF

İngiltere basınından Hulldailymail'in haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City, Anthony Nwakaeme için devreye girdi. Ada ekibi Nijeryalı hücumcuya teklifini yaptı.

KARAR VERMEK İÇİN SÜRE İSTEDİ

Haberde, Anthony Nwakaeme'nin Hull City'den gelen teklife sıcak baktığı, karar vermek için süre istediği ve transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği belirtildi.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN TRABZONSPOR KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahiplerinden biri olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 36 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 2708 dakika süre aldı. 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, bu karşılaşmalarda 15 gol ve 11 asitle takımına katkıda bulundu.