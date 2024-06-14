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  • Ve Antoine Griezmann ile 2+1 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Antoine Griezmann ile 2+1 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak

Antoine Griezmann, formasını giydiği Atletico Madrid ile bağlarını tamamen koparma noktasına geldi. Süper Lig devleri, Antoine Griezmann'ı gündemine aldı.

14 Haziran 2024 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Ve Antoine Griezmann ile 2+1 yıllık anlaşma tamam! Süper Lig'de yüzyılın transferi: Havalimanı dolup taşacak
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Atletico Madrid'de Antoine Griezmann krizi yaşanıyor. Aktarılan haberlere göre; İspanyol ekibi, Fransız yıldıza yalnızca 1 uluslararası turnuvada oynama hakkı tanıdı. EURO 2024 sonrası 2026 olimpiyatlarında da forma giymek isteyen yıldız oyuncu, bu karar sonrası kulüpten ayrılma kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun, 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli olduğu öne sürüldü.

ANTOINE GRIEZMANN, SÜPER LİG'E DOĞRU!

Galatasaray ve Fenerbahçe ise Antoine Griezmann için harekete geçti. Süper Lig devlerinin, yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı. İki kulübün temsilcisinin önümüzdeki günlerde Fransız hücumcunun temsilcisiyle temasa geçmesi bekleniyor.

BAŞKA TALİPLER DE VAR!

MLS ve Suudi Arabistan'dan da birçok talibi bulunan Griezmann'ın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtildi. İki ülkenin ekipleri de, Fransız yıldızı dolgun maaşla ikna etmek için çabalıyor.

SEZON KARNESİ

Kariyerinin en iyi dönemlerinden birisi geçiren Griezmann, bu sezon 48 maçta 24 gol attı ve 8 asist yaptı.

Star Gazetesi

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