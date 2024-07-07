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  • Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti! 2+1 yıllık anlaşma tamam: Havalimanı dolup taşacak
Spor

Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti! 2+1 yıllık anlaşma tamam: Havalimanı dolup taşacak

Atletico Madrid'in yıldız ismi Antoine Griezmann, EURO 2024 sonrası büyük bir imzaya hazırlanıyor. Fransız futbolcunun yeni adresini resmen duyurdular. Antoine Griezmann transferinin detayları haberimizde...

7 Temmuz 2024 Pazar 18:34 - Güncelleme:
Ve Antoine Griezmann transferi resmen bitti! 2+1 yıllık anlaşma tamam: Havalimanı dolup taşacak
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İspanya ekiplerinden Atletico Madrid'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Madrid ekibi, yıldız futbolcusu Antoine Griezmann'ın sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesiyle sarsıldı.

ANTOINE GRIEZMANN ADIM ADIM İMZAYA

Fransız futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğu öne sürüldü. İspanya basını ise bu fırsatı değerlendirmek isteyen kulüpleri yazdı. Aktarılana göre; MLS ve Premier Lig ekipleri, Antoine Griezmann için devreye girdi. MLS kulüpleri, yıldız futbolcuya 2+1 yıllık sözleşme teklif etti.

EURO 2024 SONRASI...

Premier Lig'in kalitesi deneyimli futbolcuyu cezbetse de, MLS'in dolgun maaşı ve projesinin daha çok ikna edici olduğu aktarıldı. EURO 2024 sonrası Griezmann'ın Amerika ekibine imza atacağı belirtildi.

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Madrid ekibiyle 48 maçta forma giyen 33 yaşındaki yıldız, 24 gol 8 asistlik katkı sağladı.

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