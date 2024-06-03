Atletico Madrid'de Antoine Griezmann depremi yaşanıyor. 33 yaşındaki Fransız futbolcu, kariyerinin en kritik kararlarından birini almanın eşiğine geldi. Yıldız oyuncu, ülkesiyle hem EURO 2024'te hem de Olimpiyat Oyunları'nda forma giymek istiyordu. Madrid ekibi, Griezmann'a ülkesi adına yalnızca 1 turnuvada yer alabileceğini söyledi. Bu karar sonrası Fransız futbolcu, kulüple bağlarını resmen kopardı ve ayrılığın eşiğine geldi.

ANTOINE GRIEZMANN BOMBASI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Sözleşmesinin bitimine 2 yıl olan Griezmann'ın 15 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor. MLS ve Suudi Arabistan ekipleri de bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. Aktarılan haberlere göre; Süper Lig'den Fenerbahçe'nin de Griezmann'a ilgisi bulunuyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen yıldız oyuncu, bir dönüm noktasının eşiğine geldi. MLS ve Suudi Arabistan takımları, Griezmann için tüm şartları zorluyor. 33 yaşındaki futbolcunun, önümüzdeki birkaç gün içinde kararını vereceği aktarıldı.

32 GOLE KATKI SAĞLADI!

Bu sezon İspanyol ekibinin formasını 48 maçta terleten yıldız oyuncu, 24 kez ağları havalandırdı ve 8 kez de gol pası verdi. Deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Star Gazetesi